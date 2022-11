Bundesliga live: So steht es bei WAC gegen Salzburg

SCHAUPLATZ LAVANTTAL



Für Serienmeister Red Bull Salzburg steht am Samstag (17.00 Uhr) in der Bundesliga ein Pflichtsieg an. Das Gastspiel beim zuletzt formschwachen Wolfsberger AC ist für die „Bullen“ zudem die Gelegenheit, das Champions-League-Out aus den Köpfen zu bringen. Fraglich ist allerdings mit welchem Personal die Elf von Coach Matthias Jaissle im Lavanttal aufkreuzt, zumal man doch einige Ausfälle sowie angeschlagene Spieler zu beklagen hat.