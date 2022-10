Rapid schießt sich gegen Hartberg den Frust von der Seele

Nach fünf Heimniederlagen in Folge schossen sich die Rapidler im Nachtrag gegen Hartberg den Frust von der geschundenen Kicker-Seele. Mit dem 5:1 gegen den Letzten rückt Rapid auf Platz fünf vor.

Der Beginn glich einem Furioso der an fünf Stellen umgebauten Rapid-Elf. Auf die ersten Abschlüsse durch Ferdy Druijf und Marco Grüll folgte in Minute 12 die Top-Chance: Der anfangs als Achter überragende Christoph Knasmüllner legte ab, doch Leo Querfeld scheiterte aus sechs Metern an Rene Swete (12.). Als Grüll verschoss und im Gegenzug Ruben Providence zur ersten Chance kam, war auch Hartberg im unterhaltsamen Spiel (18.).