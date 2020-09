Bundesliga live: So steht es bei Rapid, Salzburg und Altach

Meister Red Bull Salzburg bestreitet hingegen bei der SV Ried die Generalprobe für das Rückspiel im Champions-League-Play-off gegen Maccabi Tel Aviv. Im Hinblick auf das Duell mit den Israelis am Mittwoch in Wals-Siezenheim wird Trainer Jesse Marsch im Innviertel wohl den einen oder anderen Stamm-Akteur schonen. Zu guter Letzt empfängt der SCR Altach WSG Tirol in einem Duell zweier noch siegloser Teams. Der erste Dreier wird sowohl in Vorarlberg als auch in Tirol herbeigesehnt.