Bundesliga live: So steht es in Wien, Linz und Hartberg

Nachdem Sturm Graz am Samstag mit einem glücklichen Sieg in Lustenau zumindest kurzfristig die Tabellenführung in der Admiral-Bundesliga übernommen hat, kann sich Meister Red Bull Salzburg heute in Hartberg Platz eins zurückholen. Die Mannschaft von Gerhard Struber ist allerdings weiterhin stark ersatzgeschwächt: Es fehlen Capaldo, Morgalla, Wallner, Diambou, Guindo, Solet, Sucic, Omoregie, Okoh, Ratkov, Terzic, Piatkowski. Ulmer war bis zuletzt fraglich. Hartberg konnte unterdessen aus dem vollen Kader schöpfen.