Bundesliga: Sturm zittert sich zum Sieg, LASK enttäuscht

Sturm Graz hat in der Bundesliga den dritten Sieg im vierten Saisonspiel angeschrieben. Der Vizemeister gewann am Samstag bei Austria Lustenau mit 1:0 (1:0) und setzte sich damit für zumindest einen Tag an Salzburg vorbei an die Tabellenspitze.

Sturm war überlegen, Austria Lustenau konnte den Ball nicht klären, Wlodarczyk staubte ab – doch der VAR ließ das Tor nicht zählen, weil Vorlagengeber Horvat den Ball mit der Hand gespielt hatte (27.). Kurz darauf schlug Lustenau-Stürmer Cisse nach einer Ecke ein Luftloch, Wüthrich brachte Sturm in Führung (33.), der VAR wertete einen Zweikampf davor nicht als Foul.

Nach der Pause lieferte Sturms neuer Stürmer Seedy Jatta ein misslungenes Debüt. Etwas mehr als fünf Minuten nach seiner Einwechslung ging der 20-jährige Norweger nach einem Zweikampf mit Mätzler zu Boden, muss erst behandelt und dann ausgewechselt werden.