Bundesliga live: Austria Wien - Altach, LASK - WAC

Drei der letzten vier Spiele hat Altach gewonnen, nur gegen Meister Salzburg haben die Vorarlberger verloren. Klar, dass das Trainer Miroslav Klose sagen kann: „Die Freude am Beruf ist wieder zurückgekommen.“ Mehr Erfreuliches soll am heutigen Sonntag ab 14.30 Uhr folgen, wenn die Vorarlberger bei der Wiener Austria spielen. Altach hat den Glauben an die eigenen Fähigkeiten nie verloren: Von den vier Saisonsiegen gab es drei, obwohl man in Rückstand geraten war. Die Entwicklung seines Teams sieht Klose noch nicht einmal zur Hälfte abgeschlossen: „Ich weiß, wie viel noch in der Mannschaft steckt. Ich muss es nur rauskitzeln.“

Lachen wollen auch wieder die Austrianer, die am Donnerstag aus dem Europacup ausgeschieden sind. Da überrascht es kaum, dass Trainer Manfred Schmid sagte: „Der Fokus liegt jetzt natürlich auf der Meisterschaft.“ Es wird kaum Änderungen im Kader geben, weil Mühl, Jukic und Gruber nicht fit sind. Allerdings muss er zwei der acht Legionäre, die gegen Posen im Kader waren, auf die Tribüne schicken. Um beim Österreicher-Topf mitnaschen zu können, dürfen nur sechs Nicht-Österreicher auf dem Spielbericht stehen.