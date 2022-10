Nach dem 3:3 in Lustenau: "So stelle ich mir Rapid vor. Das war geil"

Nach dem 5:1 gegen Hartberg am Mittwoch schaffte es Rapid mit dem 3:3 bei Austria Lustenau nicht, den Aufwärtstrend in Punkte umzumünzen. Die handelnden Akteure bei Rapid waren nach der dramatischen Schlussphase aber dennoch nicht unzufrieden. Speziell die Moral strichen Interimscoach Zoran Barisic und Christopher Dibon heraus, nachdem in der Nachspielzeit ein 1:2 und ein 2:3 durch Tore von Burgstaller (92.) und Zimmermann (100.) egalisiert worden war.

"Es war ziemlich spannend am Schluss", sagte Barisic. "Wir erzielen das 2:2 holen den Ball aus dem Tor wollen auf das 3:2 spielen. Wir kriegen einen Elfmeter, aus welchem Grund auch immer. Sind wieder 2:3 hinten. Werfen dann alles nach vorne und machen dann das zumindest verdiente 3:3."