Irres Spiel in Lustenau: Rapid rettet Remis in der 100. Minute

Sieg, Niederlage, Sieg – nach dem Gesetz der Serie hätte Rapid im vierten Spiel binnen elf Tagen unter Sportchef-Trainer Zoran Barisic verlieren müssen. Barisic setzte beim 5:1 gegen Hartberg an, änderte die Startelf an nur einer Position, brachte Bajic für Schick. „Ich hoffe, dass wir die positive Energie mitnehmen“, sagte er vor dem Spiel gegen den Aufsteiger, der beim Hinspiel immerhin ein 1:1 in Wien erreicht hatte.

Und Rapid war auch agiler. Das von Barisic als Kampfspiel vorhergesagte Duell entwickelte sich für Rapid zum Geduldspiel, weil die Vorarlberger nur zaghaft nach vorne spielten. Sie spekulierten auf schnelles Umschaltspiel oder auf Standardsituationen. Erfolgreich. Eine Eckball, ein wuchtiger Kopfball, ein Treffer durch Stefano Surdanovic (36.). Burgstaller deckte den Raum und nicht den Mann.