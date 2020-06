Leitgeb verlängert und wird zum treuesten Salzburger

Leitgeb verlängerte nun zum dritten Mal seinen Vertrag bei den Salzburgern, dieses Mal um zwei Jahre bis zum Sommer 2015. Damit wird der Steirer zum treuesten Spieler in der achtjährigen Ära Red Bull. Mit sechs Jahren in der Abteilung hielt er diesen Rekord gemeinsam mit Ibrahim Sekagya, der ebenfalls 2007 nach Salzburg gekommen war, aber höchstwahrscheinlich keinen neuen Vertrag beim Vizemeister erhalten wird.

„Ich freue mich, weitere zwei Jahre in Salzburg zu sein. Die sportliche Entwicklung in den letzten Monaten stimmt mich sehr positiv. Ich hoffe, ich kann einen positiven Teil in der Zukunft beitragen“, sagt Leitgeb, der im Frühjahr allerdings seinen Stammplatz in der Mannschaft von Trainer Roger Schmidt verloren hat.