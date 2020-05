Salzburg verlängert mit Svento

Im Gegensatz dazu wird David Mendes die Salzburger spätestens im Sommer verlassen. Auch bei Stefan Maierhofer und Ibrahim Sekagya - jeweils mit einem Vertrag mit Saisonende ausgestattet - stehen die Zeichen auf Abschied. "Es liegt an den Spielern selber. Sie können ihre sportliche Situation am besten einschätzen und sich fragen, ob das weiter Sinn macht." Ein Abgang des Duos schon im Winter scheint also möglich.

Fix im Winter gehen wird Cristiano - der Brasilianer wechselt mit 1. Jänner 2013 zum japanischen Zweitligisten Tochigi Soccer Club. Zugänge wird es in der bevorstehenden Transferzeit laut Rangnick nicht geben. "Mit Alan und Svento haben wir zwei Neuverpflichtungen aus dem eigenen Kader", sagte der Deutsche über die beiden Spieler, die im Jänner nach überstandenen Knieverletzungen zurückkehren.