Leipzig erhöht Druck auf Bayern, Kalajdzic weiter in Topform

Wolfsburgs Erfolgsserie endet

In Freiburg (mit Philipp Lienhart) nutzte Christopher Nkunku einen schweren Patzer von Freiburg-Goalie Florian Müller zum Führungstreffer für Leipzig (41.). In der zweiten Hälfte bekräftigten Alexander Sörloth (64.) und Emil Forsberg (79.) die Kampfansage an die Bayern und sorgten vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Liverpool am Mittwoch (Hinspiel 2:0) für eine Moralinjektion.

Für den Tabellendritten aus Wolfsburg von Trainer Oliver Glasner ging eine Serie zu Ende. Das bis dato beste Team der Rückrunde verlor erstmals in der zweiten Halbserie wieder ein Spiel und verpasste den fünften Auswärtssieg nacheinander. ÖFB-Teamkicker Christoph Baumgartner mit einem Volleyschuss aus kurzer Distanz (8.) und Andrej Kramaric (41.) machten Hoffenheims Sieg perfekt, Wout Weghorst gelang für Wolfsburg zwischenzeitlich der Ausgleich (23.). Bei den Verlieren spielte Xaver Schlager bis zur 84. Minute, Hoffenheim baute auch auf Florian Grillitsch.