Bundesliga: Keine Fans, viele Sorgen

10.754 Fans fanden bei den vier Spielen am Mittwoch den Weg in die Stadien. Insgesamt. Eine bedenkliche Zahl und zur Saison-Halbzeit eine neue Baustelle für die Bundesliga. Ganz egal, ob heute bei der Hauptversammlung in Wien Hans Rinner – so wie es zu vermuten ist – bestätigt wird. Oder doch Karlheinz Kopf zum neuen Präsidenten gewählt werden wird.

Gemeinsam mit den Klubs, die alle fragwürdigen Entscheidungen mitgetragen haben, wird viel zu tun sein für den neuen Mann. Der KURIER beleuchtet die Liga-Baustellen.