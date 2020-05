Bundesliga im Free-TV? ORF-Millionen für Live-Spiele

Die Thematik hat jedenfalls bei Sky für interne Diskussionen gesorgt. Da galt es abzuwägen: Will man schnelles Geld machen oder nützt man Corona als Chance, an Reichweite zu gewinnen? In Kombination mit der deutschen Bundesliga, die nächste Woche fortgesetzt wird, ließen sich viele Abos verkaufen. Darüber hinaus müsste man bestehenden Kunden, die für die Spiele zahlen, nicht erklären, warum plötzlich Spitzenspiele im Free-TV zu sehen sind.

In Deutschland hat Sky Erklärungsbedarf bei den Abonnenten. Denn ab 16. Mai wird die Samstags-Konferenz aus fünf von neun Spielen live und frei empfangbar im Spartenkanal Sky Sport News HD ausgestrahlt.

In Österreich wird man die teuer erworbene Exklusivität eher nicht verscherbeln. Der ORF wird neben seiner bestehenden Verpflichtung in siebenstelliger Höhe für die Nachberichterstattung einen weiteren Millionenbetrag investieren. Viel Geld in Anbetracht dessen, dass man gerade 570 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und bis zu 50 Millionen Euro an Einbußen aus fehlenden Werbe- und GIS-Einnahmen durch Corona zu beklagen hat (Arbeitslose müssen die Gebühr nicht zahlen, Anm.).