Horror-Bilanzen für die Austrias, Salzburg spielt Rekord-Ergebnis ein

Grazer Vermittlung

Was die Zahlungen für "Agenten und Spielervermittler" angeht hat Vizemeister Sturm Graz die Nase vorne. Der aktuelle Tabellenzweite investierte 1,86 Millionen und damit knapp doppelt so viel wie der LASK (885.000), der in diesem Ranking Platz zwei inne hat. Deutlich billiger kommen da Klagenfurt und Lustenau davon. Bei Ersteren flossen lediglich 20.000 Euro an diverse Manager, beim Aufsteiger 34.000.