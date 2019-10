Bundesliga-Hit: Salzburg feiert Last-Minute-Sieg gegen Rapid

Auf Augenhöhe

Salzburg konnte – anders als in vielen Bundesliga-Partien in dieser Saison – in der zweiten Hälfte nicht zusetzen. Rapid war ebenbürtig. Die Salzburger schienen zu warten, dass sie für ihre schwächste zweite Hälfte in dieser Saison mit dem Ausgleich bestraft werden. Und das 2:2 fiel auch, natürlich nach einem hohen Ball: Barac köpfelte ein (87.).

Als alles schon mit dem Remis rechnete, schlug der Leader noch einmal zurück: Mit Zlatko Junuzovic entschied der beste Salzburger per Freistoß die Partie (94.).