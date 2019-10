2:3 gegen Aufsteiger Tirol - Nächster Rückschlag für Austria

Abwehrschwäche

Der Austria-Trainer schickte erstmals in dieser Saison zweimal hintereinander die gleiche Startelf aufs Feld. WSG-Coach Silberbeger musste seine Abwehr wegen der Sperre von David Gugganig umbauen und setzte zum ersten Mal auf eine Viererkette mit Michael Svoboda in der Innenverteidigung. Im Mittelfeld gab er dem Ex-Austrianer Florian Mader, Clemens Walch und Florian Rieder eine Chance.

In der Anfangsphase offenbarte die Austria in der Abwehr eklatante Schwächen. Nach einem kurz abgespielten Corner konnte Pranter unbedrängt flanken, Svoboda traf den Ball aber nicht richtig. Dafür köpfelte der Australier Jeggo die Kugel unglücklich ins eigene Netz. Keine Minute später kamen die Wattener nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte schnell nach vorne. Im Strafraum ließ Florian Klein Pranter gewähren, der im zweiten Versuch auf 2:0 stellte.