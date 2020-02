Bundesliga-Hit: Der LASK verteidigt in Salzburg eine Superserie

Österreichs Bundesliga startet am Freitag (19 Uhr) mit dem Duell von Meister Salzburg mit seinem ersten Verfolger LASK ins Frühjahr. Im Hinblick auf den Titelkampf können beide Teams eine Kampfansage für die zweite Meisterschaftsphase abgeben. "Ich habe den Spielern gesagt, das ist für uns wie ein Champions-League-Spiel", betonte Red-Bull-Trainer Jesse Marsch. Es ist auch das Duell der besten Heimmannschaft gegen das beste Auswärtsteam. Während die Salzburger acht der neun Heimspiele gewonnen haben (gegen SKN St. Pölten reichte es nur zu einem 2:2-Remis), feierten die Linzer im Herbst in allen neun Auswärtsspielen volle Erfolge.

Für Vorentscheidungen ist es angesichts des Meisterschaftsmodus noch zu früh. "Die entscheidende Phase kommt nach der Punkteteilung", betonte LASK-Kapitän Gernot Trauner, der mit seiner Truppe aktuell nur zwei Punkte hinter den Salzburgern liegt und in der kommenden Woche in der Europa League in Alkmaar antritt. Angesichts des knappen Rückstands scheint der erste Meistertitel seit 1965 für den LASK ein realistisches Ziel zu sein. "Es ist noch ein bisschen zu früh, um da etwas auszurufen", meinte Trauner zum Status quo. Wenn es aber auch später "eng ist, wären wir dumm, es nicht in Betracht zu ziehen, voll anzugreifen".