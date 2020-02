Bundesliga: Warum die Salzburger Dominanz zu Ende gehen könnte

Sechs Meistertitel in Folge: Kein anderes Team hat die österreichische Bundesliga bisher so dominiert wie Salzburg in den vergangenen Jahren. Auch in dieser Saison überwinterte der Serienmeister auf Platz eins – anders als etwa 2016/'17 (Winterkönig Altach) oder 2017/'18 (Winterkönig Sturm Graz). In beiden Saisonen reichte es jeweils trotzdem locker zur Meisterschaft, am Saisonende hatten die Salzburger 18 sowie 13 Punkte Vorsprung auf die Vizemeister Austria (2017) und Sturm (2018).

Wie vor einem Jahr blieb Red Bull im vergangenen Herbst ungeschlagen. Während man im Februar 2019 mit 14 Punkten Vorsprung auf den LASK in die Frühjahrssaison gestartet war, sind es dieses Mal nur zwei Zähler, die Salzburg in den 18 Herbstrunden mehr als der erste Verfolger aus Linz geholt hat. Am heutigen Freitag treffen das beste Heimteam ( Salzburg/8 Siege in 9 Spielen) und das beste Auswärtsteam (LASK/9 Siege in 9 Spielen) zum Auftakt der Frühjahrsmeisterschaft in der mit 17.218 abgesetzten Tickets ausverkauften Red-Bull-Arena (19 Uhr) aufeinander.