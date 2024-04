Wiedersehen mit Ec-Coach Schmid: Doppelt brisantes Duell der Austria

In den ersten drei Spielen des Finaldurchgangs blieben die Veilchen in Altach (1:1), sowie daheim gegen Blau Weiß Linz (0:0) und Austria Lustenau (1:1) sieglos. Da auch der Wolfsberger AC dreimal Unentschieden spielte, hat sich an der Situation der Tabelle nichts verändert. Im Lavanttal geht es nun um die Führung in der Quali-Gruppe.

„Ich kann zu hundert Prozent verstehen, dass unsere Fans unzufrieden sind. Das sind wir auch", gesteht der violette Coach, Michael Wimmer ein.