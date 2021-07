Bundesliga: Die Jagdsaison ist wieder eröffnet

Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es viele Jäger und einen Gejagten, Beute konnte aber nur Red Bull Salzburg machen. Neo-Trainer Matthias Jaissle weiß, was von ihm verlangt wird: "In diesem Amt ist der Druck vorgegeben, wir haben dieselben Ziele. Und ich freue mich darauf." Druck läßt er gerne in der Natur ab. "Sie werden mich auf den Bergen wiederfinden."

Die Rapidler wollen den Salzburgern weiter näher kommen, wie Kapitän Dibon verrät: "Ich habe nicht zum Fußballspielen angefangen, um Zweiter zu werden. Wir wissen, wen es zu schlagen gilt." Trainer Kühbauer nickte: "Wir werden die Jäger bleiben."