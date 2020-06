Der alte erteilt dem neuen Meister eine Lektion

Die Austria wagte eine interessante taktische Variante mit gleich fünf Verteidigern bei Salzburger Angriffen, bei Ballbesitz sicherten wiederum nur drei Innenverteidiger ab. Die Violetten starteten mit diesem flexiblen Spiel furioa und erarbeiteten sich eine Chance nach der anderen. Suttner und De Paula scheiterten zunächst mit schönen Volleyschüssen, dann brachte Royer die Austria verdient in Führung (16.).

Salzburg wirkte lethargisch, einige Spieler, allen voran Mane, wie abwesend. Vernünftig vorgetragene Angriffe gab es nicht. Dafür auf der anderen Seite ein wunderschönes Tor der Austria, als Suttner nach Doppelpass mit Royer punktgenau ins lange Eck zum 2:0 traf (27.). In dieser ersten Hälfte zeigte die Austria eine Leistung wie schon sehr lange nicht mehr.

Schmidt machte, was er tun musste, nämlich reagieren. Er brachte mit Schiemer und Hinteregger zwei neue Innenverteidiger. Am Bild änderte sich dennoch nicht viel. Die Austria wollte unbedingt die Salzburger Siegesserie (zwölf Erfolge) beenden. Die erste Chance nach der Pause hatte Hosiner, wenig später erhöhte Gorgon nach einem Eckball per Kopf auf 3:0 (52.).

Dann geschah gar Unerwartetes, Torjäger Soriano gab den ersten echten Salzburger Torschuss ab (56.). Unmittelbar danach profitierte Mane von einem Fehler von Ramsebner, nahm das Geschenk aber nicht an.

Der eben erst gekürte Meister aus Salzburg zeigte wenigstens Bemühungen zur Ergebnis-Korrektur gegen den entthronten Meister aus Wien. Dabei blieb es aber, zu mehr war der Champion an diesem Abend nicht mehr in der Lage. Roger Schmidt: "Austria hat sehr gut gespielt. Wir haben nichts von dem umsetzen können, was uns ausmacht."

Die Austria feierte nach vier Niederlagen in Serie gegen Salzburg wieder einen Erfolg, machte wichtige Punkte im Kampf um den Europacup und ist aktuell Dritter. "Das war ein kräftiges Zeichen von uns", sagt Kapitän Manuel Ortlechner.