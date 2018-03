Bundesliga bestätigt Geldstrafe und Sektorsperre gegen Rapid

Die wegen der Ausschreitungen beim Wiener Derby gegen Rapid verhängten Strafen sind am Donnerstag von der Bundesliga bestätigt worden. Das teilte die Liga in einer Aussendung mit. Demnach habe das Protestkomitee den Protest der Hütteldorfer abgewiesen. Damit steht fest, dass beim Heimspiel gegen den SKN St. Pölten am 7. April die Sektorsperre zum Tragen kommt. Zudem muss Rapid eine Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro zahlen.

Rapid hat nun vier Wochen Zeit, um gegen die Entscheidung des Protestkomitees zu berufen. Anders als beim ersten Mal, als durch den Protest die Sektorsperre aufgeschoben wurde, würde eine erneute Berufung diesmal nichts an der Sperre ändern.