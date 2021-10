Brasilianische Legende Pele "mit jedem Tag dem Ziel näher"

Der frühere brasilianische Fußball-Star Pele hat seine Fans am Mittwoch per Twitter dazu aufgerufen, innezuhalten und mit ihm zu feiern. "Denn mit jedem Tag, der vergeht, komme ich dem Ziel näher", schrieb der dreifache Weltmeister, der am Montag (23. Oktober) 81 Jahre alt wird.

Pele, der als einer der größten Spieler aller Zeiten gilt, war im September wegen eines Tumors operiert worden und unterzieht sich nun einer Chemotherapie.