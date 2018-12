Boxing Day live: In England rollt schon wieder der Ball

"Jeder fragt sich, warum England bei großen Turnieren nicht so erfolgreich ist", soll Jürgen Klopp einst gesagt haben. "Fragt lieber, was andere große Nationen in dieser Zeit machen. Sie legen sich auf die Couch und schauen Premier League". Gemeint sind die Weihnachtsfeiertage, besser gesagt: Der "Boxing Day", also der 26. Dezember.

Während in den meisten anderen großen Ligen Europas am Stefanitag nämlich Ruhe auf dem Fußballplatz einkehrt, wird in England (und in Italien und Belgien) fleißig gespielt.