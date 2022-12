Nach dem Einzug in die Champions League der Frauen und dem 1:0 in Prag will der SKN in St. Pölten am Donnerstag den nächsten historischen Erfolg feiern: Den ersten Sieg in der Gruppenphase in Österreich.

Dass dieses Ziel in Reichweite ist, hat das Last-Minute-Tor von Mikolajova bei Slavia gezeigt. Mit einem weiteren Dreipunkter in der NV-Arena ab 21 Uhr (live und gratis auf DAZN) würde sogar der Traum vom Viertelfinale weiterleben.

Konkurrent Roma

Am fünften Spieltag geht es zur Roma, das Hinspiel wurde nach 2:0-Führung noch 3:4 verloren. Das Team von ÖFB-Kapitänin Wenninger hält bei sieben Zählern, ein Punktezugewinn in Wolfsburg wäre am Donnerstag eine Überraschung.

Für den SKN soll es wieder einmal Mateja Zver richten. Die Slowenin ist die Frau für die entscheidenden Tore – und will auch in der Königsklasse unbedingt anschreiben.

Botschafter Aleksander Gerzina kam ins St. Pöltner Rathaus, um Bürgermeister Matthias Stadler und Sloweniens Teamkapitänin zu treffen.