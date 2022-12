Das Austria-Problem: Viele Wichtigtuer im Hintergrund

Wenn beispielsweise PrĂ€sident Frank Hensel, der vom Fußball so viel Ahnung hat wie 99,9 Prozent der österreichischen Bevölkerung von Atomphysik, im VIP-Klub seit einem Jahr immer wieder Stimmung gegen einen Trainer macht, dann darf sich die Austria nicht wundern, dass zwischenmenschlich GrĂ€ben aufgehen. Wenn man Sponsoren vergrault, weil man Mails nicht beantwortet oder nicht zurĂŒckruft, dann darf man nicht erstaunt sein, dass einem das Geld zwischen den Fingern zerrinnt.

In Zeiten der prekĂ€ren finanziellen Lage muss man jeden hofieren, der investieren möchte. Anspruch und Stil, beides muss die Austria schleunigst neu definieren und sich in Demut ĂŒben. Und vor allem muss sie an einem Strang ziehen, weil es sonst keinen Ausweg aus dem Schlamassel geben wird.