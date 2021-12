Arnautovic über seine Inter-Zeit: "Ausgehen war mir wichtiger"

Arnautovic, der zu Saisonbeginn zum norditalienischen Klub gewechselt ist, hat volles Vertrauen in seinen Trainer Sinisa Mihajlovic. "Wir sind beide serbischer Herkunft: Leidenschaft, Mentalität und Siegeslust verbinden uns", erklärte der 32-Jährige. Bei seinem neuen Club schätze er das internationale Umfeld. "Bei Bologna bin ich Übersetzer, nicht Fußballer. Wir sind eine Mannschaft voller Burschen aus allen Ländern. Es gibt viele talentierte Spieler", erklärte Arnautovic.

Kein Vergleich mit Ibra

Vergleiche mit AC Milans Star Zlatan Ibrahimovic lehnt Arnautovic ab. "Ibra ist Ibra, eine Persönlichkeit und ein Spieler, der größer als ich ist. Ich schwärme für ihn, aber ich will keine Vergleiche. In Bologna bin ich nur am Anfang. Ich weiß, dass ich mehr leisten muss", gab er an.