Foul an einem Zuschauer - Gelbe Karte für Chelsea-Star Sam Kerr

Ein Foul an einem Zuschauer sieht man nicht allzu oft. Am Mittwoch in der Champions League der Frauen kam es dazu. Chelsea-Stürmerin Sam Kerr erhielt im Spiel gegen Juventus eine Gelbe Karte, weil sie das machte, was dem Ordnerdienst nicht gelang. Mit einem klassischen Bodycheck brachte sie einen Eindringling zu Fall, der während der Partie über das Spielfeld spazierte und Fotos machte.