"Blamage für Graz": Politischer Streit um Sturm-Stadion eskaliert

Nachdem seit Montag klar ist, dass Sturm Graz bei einem allfälligen Play-off um den Einzug in die Champions League nicht im Heimstadion in Liebenau spielen dürfte, gehen in der Stadtpolitik die Wogen hoch: Sportstadtrat Kurt Hohensinner, der selbst mit der ÖVP als Bürgermeister-Partei bis Ende 2021 für das im Eigentum der Stadt stehende Stadion mitverantwortlich war, polterte in Richtung der Nachfolge-Koalition aus KPÖ-Grünen-SPÖ: "Jetzt rächt sich das lange Nichtstun."

➤ Mehr dazu: Warum das Grazer Stadion nicht europacuptauglich ist