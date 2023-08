Rangers oder Genf: Sturm dürfte im CL-Play-off nicht in Graz spielen

Sturm Graz bekommt es im Falles des Aufstiegs gegen PSV Eindhoven in der finalen Qualifikationsrunde zur Champions League mit dem Sieger des Duells Glasgow Rangers gegen Servette Genf zu tun. Wie die Auslosung am Montag in Nyon ergab, würde die Truppe von Trainer Christian Ilzer am 22./23. August (21.00 Uhr) zuerst auswärts antreten. Das Heimspiel würde am 29./30. August aber in Klagenfurt und nicht in Graz über die Bühne gehen.