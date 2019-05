BL-Abstiegskampf: "In Sicherheit darf sich hier niemand fühlen"

Worauf kommt es im Abstiegskampf an?

Schopp: Bei uns kann es wie immer nur als Team funktionieren. Indem wir uns an die taktischen Vorgaben halten, die Fehler minimieren und die Bereitschaft und Leidenschaft zeigen, die uns schon die ganze Saison ausgezeichnet haben. Mit dieser positiven Einstellung und Stimmung kann uns das Wunder gelingen.

Grumser: Was wir sicher tun müssen: Unsere Heimspiele besser und erfolgreicher gestalten. Da haben wir zuletzt zu wenige Punkte geholt. Es wird auch wichtig sein, dass wir nicht nachlassen, sollten wir gegen Hartberg gewinnen. Mit 95 Prozent wird es nämlich nicht gehen. Wir dürfen uns auch von dem, was gerade rund um den Verein passiert, nicht beeinflussen lassen.

Warum wird Ihre Mannschaft am Ende nicht absteigen?

Schopp: Wir sind von Beginn an als Fixabsteiger tituliert worden und haben uns jetzt in eine Position gebracht, in der wir aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen können. In Wahrheit spielen wir eine überragende Saison, mit der kaum einer gerechnet hat. Ich spüre bei allen im Verein die Lust, das alles noch eine weitere Saison zu erleben. Das macht mich sehr optimistisch.

Grumser: In erster Linie, weil wir es immer noch in der eigenen Hand haben. Das gibt Kraft und wirkt beflügelnd. Außerdem spüre ich, dass sich die Mannschaft durch die Rückschläge nicht rausbringen lässt und immer wieder aufsteht, in dieser Phase eine wichtige Eigenschaft.