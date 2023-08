"Billig, dumm und kaputt": Rapid-Reaktionen nach der Hartberg-Pleite

Hartberg-Matchwinner Christoph Urdl konnte sein Glück kaum fassen. Der 23-jährige Stürmer kickte vor zwei Monaten noch in der Regionalliga Mitte, am Sonntag fügte er Rapid in der 3. Runde der Fußball-Bundesliga die erste Saison-Niederlage zu. „Wahnsinn. Es gibt nicht viel geilere Arten, als beim größten Verein Österreichs das 1:0-Siegestor zu schießen“, war der Neffe von Hartberg-Trainer Markus Schopp in den Katakomben des Allianz Stadions in Hütteldorf überglücklich.

Weniger glücklich war Rapid-Trainer Zoran Barisic nach der ersten Saison-Niederlage für Grün-Weiß. „Wir waren zu ungenau im Passspiel, haben nicht einfach genug gespielt und zu viele Fehler im Aufbauspiel gemacht“, sagte der Coach nach der missglückten Europacup-Generalprobe. Am Donnerstag steht das Rückspiel bei Debrecen in der dritten Qualirunde der Conference League auf dem Programm, nach der Nullnummer im Hinspiel geht die Reise nach Ungarn ohne Erfolgserlebnis vonstatten.

Gegen Hartberg rotierte Barisic auf fünf Positionen, die neuen Spieler konnten die Erwartungen des Trainers nicht erfüllen. „Vielleicht waren sie zu nervös, vielleicht ist die Erwartungshaltung zu groß, vielleicht ist auch meine Erwartungshaltung zu groß“, rätselte Barisic. „Wir waren nicht so flüssig in den Abläufen wie zuvor und haben nie unseren Rhythmus gefunden.“