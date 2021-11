Besser als Haaland: Wer ist Rekord-Stürmer Sebastien Haller?

"Wenn man zum ersten Mal in der Champions League spielt, dann erwartet man mit Sicherheit keine neun Tore von sich. Ich lebe meinen Traum, denn das ist ein sehr spezieller Wettbewerb. Das gilt aber nicht nur für mich, sondern auch für Ajax", sagte Haller, der mit dem niederländischen Meister bereits vorzeitig im Achtelfinale steht und nicht mehr von der Spitze der Gruppe C zu verdrängen ist.

In Hütters Dream-Team

In Amsterdam scheint für den gebürtigen Franzosen alles aufzugehen. "Klar fühle ich mich momentan wahnsinnig wohl, aber ich hatte auch bei Eintracht Frankfurt Phasen, in denen ich viel getroffen habe", sagte der 27-Jährige jetzt in einem "Kicker"-Interview. Im Team des damaligen Eintracht-Trainers Adi Hütter erzielte Haller 24 Bundesliga-Treffer in zwei Jahren. Ante Rebic und Luka Jovic bildeten das Dreigestirn mit dem Beinamen "Büffelherde". Sie schrieben mit dem DFB-Pokalsieg 2018 und dem Einzug ins Halbfinale der Europa League 2019 eine Frankfurter Erfolgsgeschichte.