"Beschämendes" One-Love-Verbot bei Katar-WM: "Hass hat gewonnen"

Frankreich:

Le Monde:

"Wäre das Thema nicht so ernst, würde man darüber schmunzeln. Ein Symbol für Frieden, Einheit und Inklusion, das spaltet. Ein Stück Stoff, das die Verbände und Teams zerreißt, die an der Weltmeisterschaft 2022 teilnehmen. Nachdem sie darauf bestanden, dass ihre Kapitäne es während der WM am Bizeps tragen können, kündigten die sieben europäischen Verbände hinter der “One Love„-Binde am Montag, 21. November, an, dass sie widerwillig darauf verzichten, dieses Symbol gegen Diskriminierung in Katar zu zeigen. Ein Land, in dem Homosexualität illegal bleibt."