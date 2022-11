"Skandalöse FIFA": Rewe beendet nach One-Love-Verbot Kooperation mit DFB

Die Androhung sportlicher Sanktionen seitens der FIFA habe "sehr viel Druck ausgeübt auf die Spieler, die Unruhe hineinbringt in die Mannschaften. Das ist wirklich nicht das, was man vor so einem Turnier braucht". Neuer war vor der Entscheidung telefonisch eingebunden worden. DFB-Direktor Oliver Bierhoff sprach angesichts des Zeitpunktes des FIFA-Diktats von einem speziellen Druck, dem die Spieler ausgesetzt würden.

DFB-Chef Neuendorf sieht den Verzicht auf das Tragen der Binde als gerechtfertigt an. "Wollen wir die Mannschaft, wollen wir unseren Kapitän einem solchen Risiko aussetzen, dass wir sportlich sanktioniert werden? Da war unsere Antwort, die ganze Debatte wollen wir nicht auf dem Rücken der Spieler austragen", sagte Neuendorf.