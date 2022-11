Nächster Aufreger in Katar: Die FIFA verbietet den Schriftzug "Love"

Die Bestimmungen der FIFA im Rahmen der Fußball-WM in Katar nehmen immer bizarrere Züge an. Nachdem der Weltverband den Teams schon das Tragen von Kapitänsbinden mit der Aufschrift "One Love" untersagt hatte, folgte nun das nächste Verbot.

Die belgische Nationalmannschaft darf nicht mit Trikots auflaufen, auf denen das Wörtchen "Love" zu lesen ist. Also Liebe. Die FIFA habe das Leibchen wegen dieses Wortes im Kragen in Kombination mit einer regenbogenfarbenen Verzierung auf dem Trikot abgelehnt, teilte ein Sprecher des Teams mit. Der Schriftzug war übrigens innen am Kragen angebracht.