Bei der Wiener Austria brodelt es: Schreiduelle und aufgebrachte Fans

Rudas ist seit mehr als zwei Jahrzehnten beim Verein tätig, war einst Spindoctor bei der SPÖ und ist ein erfolgreicher Medienunternehmer. Beim Heimspiel gegen Klagenfurt forderten Teile der Fanszene, getragen von der führenden Gruppierung Fanatics, auf Transparenten seinen Rauswurf aus den violetten Gremien.

In einer Mail von Fans an den KURIER wird von Intrigen und Schreiduellen bei Sitzungen der Gremien gesprochen. So soll Rudas in einer erweiterten Präsidiumssitzung Vize-Präsident Raimund Harreither lautstark vorgeworfen haben, sich an der Austria "zu bereichern".