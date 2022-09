Bei der Rückkehr ins zweite Wohnzimmer geht es um die Nummer 1

Brunnauer ist der längstdienende Spitzenfunktionär in der SKN-Geschichte. 2005 zum jungen Verein gekommen, um den Nachwuchs aufzubauen, stieg der frühere Amateur-Trainer 2007 zum Sportmanager auf. Und blieb bis zur Beurlaubung im September 2014 im Amt.

"Länger gekiefelt"

„Sechs Wochen nach einem ausverkauften Europacup-Spiel gegen PSV Eindhoven gehen zu müssen, war schon hart. Daran hab’ ich länger gekiefelt“, erinnert sich Brunnauer. Immerhin fielen in seine Amtszeit mit seinem Freund und Trainer Martin Scherb der Aufstieg in die 2. Liga, die Übersiedlung in die NV-Arena, das Cupfinale gegen Salzburg und ein Europacup-Aufstieg gegen Plovdiv.

Nach einigen Gesprächen mit Nachfolger Andreas Blumauer wurde Brunnauer zu einem der ersten (gerne überhörten) Warner. „Ich habe es vielleicht schneller als andere erkannt, dass es da hauptsächlich um gut klingende Phrasen gegangen ist. Ich will aber nicht nachtreten.“