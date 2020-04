SKN-Generalmanager Blumauer bot seinen Rücktritt an

Beim SKN St. Pölten herrscht auch in der fußballfreien Zeit Unruhe. Wie die NÖN erfuhr, hat nun der zuletzt in die Kritik geratene SKN-Generalmanager Andreas Blumauer seinen Rücktritt angeboten. "Stimmt. Ich will kein Sesselkleber sein. Wenn sie einen anderen hätten, würde ich nicht im Wege stehen wollen", bestätigte Blumauer gegenüber der NÖN die Gerüchte.

Blumauer wird allerdings vorerst im Amt bleiben. Die strategischen Partner lehnten nämlich in einer Gremium-Sitzung das Angebot des Oberösterreichers mehrheitlich ab.