Die Bayern setzen den Siegeszug fort, Lienhart trifft für Freiburg

Die Frage, wer den Rekordmeister auf dem Weg zum 32. Meistertitel stoppen soll, scheint auch heuer müßig zu sein. Die TSG Hoffenheim ist es jedenfalls nicht, die Kraichgauer wurden am Samstag mit einem 4:0 auf die Heimreise aus der Münchner Arena geschickt. Gnabry (16.), Lewandowski (30./zehntes Saisontor im neunten Spiel), Choupo-Moting (82.) und Coman (87.) sorgten für den nächsten klaren Sieg der Bayern, bei denen Marcel Sabitzer bis zur 76. Minute mitwirkte. Hoffenheim musste den Corona-infizierten Baumgartner vorgeben, Posch und Grillitsch spielten durch.

Freiburg besiegt Wolfsburg

Verfolger Dortmund bleibt auch ohne den verletzten Haaland mit einem Punkt Abstand erster Verfolger der Münchner, beim Vorletzten Bielefeld (Schöpf und Prietl spielten durch) gab es einen 3:1-Erfolg. Zumindest bis Sonntag ist Freiburg Dritter, ÖFB-Teamspieler Lienhart traf zum 1:0 in Wolfsburg und spielte durch, Höler besorgte den 2:0-Endstand. Damit bleiben die Südbadener als einziges Team der Bundesliga ungeschlagen, mit nur sechs Gegentreffern sind sie auch defensiv die Nummer eins. Nur Leverkusen kann die erstaunlich starke Mannschaft aus dem Südwesten mit einem Sieg in Köln am Sonntag noch überholen.

In Fahrt kommen so langsam auch die Leipziger, Schlusslicht Greuther Fürth wurde mit 4:1 besiegt, allerdings beträgt der Rückstand der Sachsen auf Leader Bayern bereits acht Punkte.