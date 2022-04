Vereins-Legende Matthäus kritisiert Kahn: "Die Bayern-DNA fehlt"

"Er kann nicht sagen, dass man mit der eigenen Leistung zufrieden ist und bei Villarreal die Taktik nicht gesehen hat", schrieb Matthäus. "Wenn dies das Anspruchsdenken des FC Bayern ist, dann ist er in die falsche Richtung gerudert", meinte der Ex-Profi des deutschen Fußball-Rekordmeisters und Rekord-Internationale des DFB weiter.

Die Tränen der Bayern

"Es mangelte am Selbstverständnis, an Eins-gegen-eins-Situationen, an der Zielstrebigkeit nach vorne. Die klassische FC-Bayern-DNA fehlt, Verunsicherung hat sich eingeschlichen."