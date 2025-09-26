5. Sieg in Folge: Laimer-Tor beim 4:0 der Bayern gegen Bremen

Der FC Bayern hat seinen Topstart in der deutschen Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen prolongiert. Der Meister gewann am Freitag vor 75.000 in der Allianz Arena mit 4:0 und holte damit den fünften Sieg im fünften Spiel. ÖFB-Teamakteur Konrad Laimer erzielte in der 87. Minute sein erstes Saisontor, wobei er mit seinem schwächeren linken Fuß traf. Marco Friedl spielte als Werder-Kapitän durch und verschuldete einen Elfmeter.

Auch Romano Schmid spielte bei den Gästen durch, blieb aber in der Offensive wirkungslos. Marco Grüll war ab der 73. Minute im Einsatz. Der verletzte Maximilian Wöber fehlte bei den Bremern weiter.

10. Saisontor von Kane

Die Münchner drückten die Norddeutschen vom Anpfiff an tief in ihre eigene Hälfte. Bayern-Topscorer Harry Kane fand schon in den ersten vier Minuten zwei Hochkaräter vor, ließ jedoch beide aus. Die Führung war in der 22. Minute eine Co-Produktion von Jonathan Tah und Luis Diaz: Der Kolumbianer fälschte einen Fersler von Tah ins Tor ab, dem der Treffer gutgeschrieben wurde. Kane traf in der 45. Minute vom Elfmeterpunkt zum Halbzeitstand von 2:0.