RB Salzburg: Neuer Sportchef präsentiert, Vertrag mit Reiter verlängert

Red Bull Salzburg hat am Heiligen Abend die Zukunft in der sportlichen Chefetage langfristig geregelt. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga hat den Vertrag von CEO Stephan Reiter unbefristet verlängert und Marcus Mann als neuen Geschäftsführer Sport bekanntgegeben. "Darauf freue ich mich enorm" Der 41-jährige Deutsche unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2030, teilte der Verein am Mittwoch mit.

Mann war ab 2021 Geschäftsführer des deutschen Zweitligisten Hannover 96 und folgt auf Rouven Schröder, der Salzburg Mitte Oktober Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen hat. "Wenn man, wie ich, viereinhalb Jahre beim selben Club gearbeitet hat, fällt einem der Abschied schwer", erklärte Mann, der sich vom Salzburger Weg überzeugen ließ. "Der Club steht für eine klare Philosophie, erfolgreiche Nachwuchsarbeit und ambitionierte Ziele. Die Gespräche haben mir gezeigt, dass hier ein Umfeld besteht, in dem man langfristig etwas bewegen kann - darauf freue ich mich enorm", sagte der Schwabe.