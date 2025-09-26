Aus für Puma mit Saisonende: Weshalb Rapid den Ausrüster wechselt

Wer kennt ihn nicht, den Roadrunner, die Zeichentrickfigur aus den Warner Bros.-Produktionen? Künftig wird der sprintende Vogel auf den Rapid-Dressen zu finden sein, wenngleich in etwas abgeänderter Form. Denn der Roadrunner war in den 1980er-Jahren Inspiration für das Markenlogo eines japanischen Sportartikelherstellers.

Konkret geht es um Mizuno. Und dieses Unternehmen wird laut KURIER-Recherchen ab Sommer 2026 Rapid ausrüsten. Mizuno produziert Ausrüstung für Laufarten wie Traillauf, Performance-Running sowie eben Road-Running, ist aber längst auch im Fußball engagiert. Mit AS Monaco kleidet man einen Champions-League-Starter ein, auch Lazio Rom und Augsburg sind Partner. Ramos als Testimonial Bekanntestes Testimonial ist Sergio Ramos – der Spanier spielt immer noch, mit 39, bei Monterrey in Mexiko.

Beliebt sind bei vielen Kickern (wie Lukas Grgic) die Mizuno-Schuhe aufgrund ihrer geschmeidigen Passform. Die Marke verwendet nach wie vor echtes Känguruleder, während viele Konkurrenten auf synthetische Materialien setzen. Nicht alles läuft rund Warum es bei Rapid zum Wechsel kommen wird? In Hütteldorf ist man nicht ganz zufrieden mit der 2021 begonnenen Partnerschaft mit Puma. Da Rapid als nur einer von vielen Klubs die Trikots bezieht, verläuft die Belieferung über Zwischenhändler "11teamsports" auch nach Vorschrift. Beim zuletzt präsentierten dritten Trikot ganz in Weiß und mit grünen Sponsoraufdrucken war erwartbar, dass es bei den Fans gut ankommen wird. Doch Vorbestellungen für mehr Dressen und die Bitte auf schnellere Nachlieferungen sollen wenig Erfolg nach sich gezogen haben.

Auch frühere Trikots kamen nicht so früh und so zahlreich wie erhofft an.