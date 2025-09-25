Jazz Gitti liefert neue Rapid-Hymne: "Für di zerreiss i mi"
Sie war von 1980 bis ca. 1983 Highlight in zahlreichen Drahdiwaberl-Gigs, aus dieser Zeit stammt auch ihre erste Single "Hey du". Danach gründete Jazz Gitti ihre erste Band "Jazz Gitti & her Discokillers".
Der große Durchbruch kam mit ihrem Song "Kränk di net" vom Album "A Wunda", das sich 1991 über 190.000-mal verkaufte. Dafür erhielt sie auch den "World Music Award" aus den Händen von Cliff Richards.
Weitere Alben folgten, aber sie war auch als Schauspielerin in zum Beispiel "Tohuwabohu", "Kaisermühlen Blues" oder auf diversen Theaterbühnen zu sehen.
Mittlerweile sorgt sie auch in den sozialen Medien mit lustigen Videos für Furore. Auf Instagram z. B. hat sie schon 29.000 Follower. Und genau dort veröffentlichte sie jetzt einen neuen Song. Darin besingt sie ihren Lieblingsfußballverein, nämlich den SK Rapid Wien.
"Du bist der geilste Klub für mi, Dei Gschicht is lang voi Ruhm und Glanz. Für di zerreiss i mi", heißt es da.
Ihren Fans jedenfalls gefällt das Lied, es gibt in den Kommentaren dafür viel Zuspruch.
"Kann mir schon vorstellen, wenn alle im Stadion mitsingen, Gänsehaut garantiert" oder "2 Legenden vereint", heißt es da zum Beispiel.
