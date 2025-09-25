Jazz Gitti liefert neue Rapid-Hymne: "Für di zerreiss i mi"

Sie war von 1980 bis ca. 1983 Highlight in zahlreichen Drahdiwaberl-Gigs, aus dieser Zeit stammt auch ihre erste Single "Hey du". Danach gründete Jazz Gitti ihre erste Band "Jazz Gitti & her Discokillers".

Der große Durchbruch kam mit ihrem Song "Kränk di net" vom Album "A Wunda", das sich 1991 über 190.000-mal verkaufte. Dafür erhielt sie auch den "World Music Award" aus den Händen von Cliff Richards.

Weitere Alben folgten, aber sie war auch als Schauspielerin in zum Beispiel "Tohuwabohu", "Kaisermühlen Blues" oder auf diversen Theaterbühnen zu sehen.