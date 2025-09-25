"Miss Earth" und Influencerin wollen das “Forsthaus Rampensau” rocken

Schön langsam wird's eng im "Forsthaus Rampensau". Nach Kult-Goalie Otto Konrad und Schlagersängerin Bianca Holzmann, Hollywood-Export Elizabeth und #BSF-Liebling Vanessa, Bauer-Power-Duo Lukas und Sandra, Ex-"Match in Paradise"-Couple Sabrina und Daniel, den "Tinderreisen"-Queens Yessica und Linda, Ex-Topmodel Carmen Kreuzer und Künstlerfreund Herbert Wallner, Veganerin Raffaela und Freund Tobi und dem Rap-Duo Ferry und Marvin gab ATV jetzt das neunte Paar bekannt.

"Austrias Ginger" Hanna Niedrist und "Miss Earth" Zoe Müllner werden ebenfalls einziehen.

"Ich bin beruflich an Kameras gewöhnt, aber im Forsthaus rund um die Uhr beobachtet zu werden, ist nochmal eine andere Liga", so die Influencerin Hanna Niederist. Auf Instagram folgen ihr über 41.000 Fans.

Girlpower

"Hanna und ich bringen da ordentlich Girlpower rein und möchten als Siegerinnen rausgehen. Bisher hat ja noch kein reines Frauen-Team gewonnen, wir wollen das erste sein", so Zoe Müllner dazu.

Ab 16. Oktober kann man sich dan auf JOYN und ATV anschauen, wie sich die beiden schlagen.