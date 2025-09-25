Guido Burgstaller kehrt in einer neuen Funktion zu Rapid zurück

Die letzte Saison war in der spektakulären Karriere von Guido Burgstaller die aufregendste. Mit Rapid gelang ein starker Start in die Saison, samt Qualifikation für die Ligaphase. Nach der Rückkehr aus Zypern – noch vor dem letzten Spiel des Jahres 2024 gegen Kopenhagen (3:0) – folgte der Schock: Der Stürmer wurde im Dezember vor dem Wiener Volksgarten niedergeschlagen und schwer verletzt.

In den ersten 24 Stunden nach dem Angriff schwebte der Kärntner mit einem Schädelbasisbruch in Lebensgefahr, tagelang war nicht klar, ob der frühere Teamstürmer wieder ganz gesund werden würde.

Unerwartetes Comeback in Stockholm Der 36-Jährige wollte mehr, arbeitete hart für sein Comeback und lief in Stockholm beim Sieg gegen Djurgården tatsächlich wieder für Rapid ein.

Obwohl kaum jemand dachte, dass Burgstaller noch einmal eine Verstärkung sein könnte, traf der Kämpfer gegen die Austria zum Derbysieg und rettete Rapid in seinem allerletzten Einsatz die Europacup-Qualifikation: Im Play-off gegen den LASK gelang dem „Rapidler des Jahres“ das 1:0, mit letzter Kraft legte er in der Nachspielzeit das 3:0 durch Kara mit einer perfekten Flanke vor.

Der offizielle Schlusspfiff erfolgte am 13. Mai: Burgstaller teilte in einem Video mit, dass seine aktive Karriere bei Rapid endet. Doch der Fan-Liebling kündigte an, dass er dem Verein verbunden bleiben will.

Nun ist es so weit. Nach einer Auszeit und dem Start als Assistenztrainer im ÖFB-Nachwuchs übernimmt Burgstaller in Hütteldorf wieder eine offizielle Aufgabe. Als Nachwuchstrainer. Ab Montag ist Burgstaller für die drei Altersklassen der Akademie als Stürmertrainer im Einsatz.