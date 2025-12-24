Weihnachtsgeschenk für die Fans des Wiener Sport-Club

Der Wiener Sport-Club rüstet auf. Mit Konstantin Kerschbaumer präsentierten die Dornbacher knapp vor dem Weihnachtsfest bereits ihren dritten Winterneuzugang. Zuvor hatten schon Rückkehrer Samuel Oppong und Darijo Pecirep unterschrieben. Der 33-jährige Mittelfeldspieler Kerschbaumer war zuletzt bei Stripfing, spielte aber auch schon in England für den FC Brentford und in Deutschland für Arminia Bielefeld, den FC Ingolstadt und den 1.FC Heidenheim. In Österreich kickte er unter anderem für den WAC, die Admira und St. Pölten.

Sektionsleiter David Krapf-Günther zu dem Transfer-Coup: „Mit Konstantin hat sich für uns eine Möglichkeit aufgetan, die für uns von der ersten internen Besprechung hierzu bis zum ersten Gespräch mit Konstantin unglaublich spannend war. Konstantin hat nicht nur als Spieler bei all seinen Stationen gezeigt welche Fähigkeiten ihn bis nach England geführt haben, sondern zeigt auch in jedem Gesprächen ein immenses Verständnis für das Spiel und ist durch seine Art ein echter Anführer. Er wird der Mannschaft mit seinen Qualitäten, ähnlich wie Darijo und Samu sofort helfen, abgesehen davon freue ich mich als Fan schon darauf ihn in schwarz-weiß spielen zu sehen.“

Auch Konstantin Kerschbaumer freut sich auf Dornbach: „Es war für mich eine klare Entscheidung für einen Klub mit einer jedem Fußballer bekannten einzigartigen Stimmung im und rund um den Verein. Ich habe im Fußball viel erleben dürfen, habe schon viel gesehen, da ist ein Engagement beim Wiener Sport-Club für mich eine sehr reizvolle Aufgabe. Ich bin kein Spieler der sich auf Vergangenem ausruht, ich spüre bei jedem Training, bei jedem Spiel noch den unbedingten Willen zu gewinnen, mit dem neuen Stadion wird hier etwas einmaliges entstehen, dabei möchte ich sehr gerne mithelfen und ein Teil davon werden!“

Der Sport-Club überwintert in der Regionalliga Ost auf dem enttäuschenden 14. Platz. Im Frühjahr wird das neue Stadion eröffnet. Mit dem Heimvorteil und den neuen Spielern wollen die Dornbacher noch einmal angreifen.