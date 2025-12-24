Fußball

Bundesliga-Tabelle steht noch immer nicht: WSG kündigt Protest an

Ab in die nächste Instanz: WSG-Sportchef Köck
Die Tiroler kündigten nach Urteil von Senat 1 Gang vor das Protestkomitee an - Grund ist eine rechtswidrige Einwechslung im Hartberg-Spiel.
24.12.25, 12:00
Die WSG Tirol kämpft weiter gegen die Wertung der 1:2-Niederlage gegen TSV Hartberg. Nachdem der Senat 1 der Bundesliga den Antrag der Tiroler auf Nicht-Beglaubigung des Ergebnisses abgewiesen hatte, kündigte WSG-Sportmanager Stefan Köck den Gang in die nächste Instanz an. "Wir werden beim Protestsenat gegen dieses Urteil ankämpfen. So lassen wir das sicher nicht stehen", sagte Köck der Tiroler Tageszeitung.

"Kein Regelbruch von Schiedsrichterteam": WSG-Protest abgewiesen

Im Spiel der 17. Runde am 13. Dezember ist nach Ansicht der Wattener die Einwechslung von Lukas Fridrikas rechtswidrig erfolgt, weil der Hartberg-Profi während des laufenden Spiels durch den vierten Offiziellen auf den Platz geschickt worden sei. Fridrikas musste im Zuge eines Dreifachwechsels zunächst Teile seiner Ausrüstung korrigieren, weshalb sich sein Eintausch verzögerte. 

WSG-Protest gegen Hartberg-Sieg: Skandal oder unglückliche Verkettung?

Der Stürmer betrat einige Sekunden später, während die Partie lief, den Rasen und holte Sekunden später den Elfmeter heraus, der zum 2:1 für Hartberg führte.

Am Montag hat die Bundesliga in erster Instanz das Spiel mit 2:1 und drei Punkten für die Steirer beglaubigt.

