Leverkusen: Die Meistermannschaft, die ewig Zweiter bleiben wird

Nur minimal besser bewertet, auf Rang sieben, ist das „Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer“, in dem die wichtigsten Schritte der Sensen- und Sichelherstellung zu begutachten sind.

All das sagt ein bisschen etwas über Potenzial und Charme der Rhein-Metropole aus, aber vielmehr eine Menge über Bayer 04 Leverkusen. Der Klub ist spätestens in dieser Saison zu einer Attraktion geworden in Deutschland und Europa.